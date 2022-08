Mendig (ots) - In der Nacht von Freitag,12.08.2022 auf Samstag,13,08.2022 zwischen 19:30h und 09:00h, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Molkereistraße. Der Pkw parkte längsseitig am rechten Fahrbahn und wurde vermutlich durch einen bisher unbekanntes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Wer Angaben zum Unfallverursacher machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei in Mayen in Verbindung. Rückfragen bitte ...

mehr