Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bäckereifiliale

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zeitungsausträger wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf eine offenbar eingeschlagene Glasscheibe einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße aufmerksam und alarmierte die Polizei. Der oder die Täter waren bereits, nachdem diese den Innenraum durchsucht hatten, vom Tatort geflüchtet. Ob hieraus Wertgegenstände entwendet wurden, ist bislang noch ungeklärt. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die in der Zeit von 1 Uhr bis 3 Uhr Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter 06222 57090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell