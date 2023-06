Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an E-Bike

Trier (ots)

Am Montag, 26.06.2023, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem E-Bike. Das Gefährt wurde zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr am Fahrradständer in der Trierer Jüdemerstraße, Nähe Viehmarkt, abgestellt. In dieser Zeit wurde das E-Bike nicht unerheblich beschädigt und beschmiert. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiwache Trier Innenstadt unter der 0651 9779 1710.

