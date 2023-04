Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeuge beobachtet Einbruch in Pkw

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Dienstagabend zu einem Pkw-Aufbruch im Bremerhavener Stadtteil Lehe gerufen. Die Beamten konnten einen mutmaßlichen Täter stellen.

Nach ersten Erkenntnissen meldete gegen 19 Uhr ein Zeuge über den Polizeinotruf 110, dass gerade ein Auto auf einem Parkplatz an der Bütteler Straße aufgebrochen werde. Die alarmierten Polizeikräfte stellten vor Ort eine zerstörte Seitenscheibe an einem Pkw fest. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Beamten einen mutmaßlichen Täter noch in Tatortnähe vorläufig fest. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.

