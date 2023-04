Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ermittlungen zu verbotenem Autorennen - Hinweise auf Fahrer gesucht

Bremerhaven (ots)

Nach einem mutmaßlich verbotenen Kraftfahrzeugrennen am Karfreitag bittet die Polizei Bremerhaven um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren am 7. April gegen 21.45 Uhr zwei Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit und rasanter Fahrweise auf der Stresemannstraße in nördlicher Richtung. Dabei soll es sich um einen grauen Mercedes und einen schwarzen VW gehandelt haben. Polizeibeamten fielen die beiden Autos auf, als diese die Stresemannstraße in Höhe der Überquerung der Grimsbystraße befuhren und sich dabei riskante Überholmanöver lieferten. Das Polizeifahrzeug folgte den Fahrzeugen, die sich mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch das Stadtgebiet bewegten. Zwischen den Einmündungen der Surfeldstraße und der Neuen Straße mussten die Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen, sodass die Polizeibeamten ein Anhaltesignal geben konnten. Der Mercedesfahrer blieb daraufhin stehen und wurde kontrolliert. Der VW-Fahrer flüchtete jedoch und konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen noch nicht ermittelt werden. Auch die bisherigen umfangreichen Ermittlungen haben nicht zum Erfolg geführt. Die Polizei (0471/953-3168) bittet daher um Zeugenhinweise. Wer das mutmaßliche Kraftfahrzeugrennen am Karfreitagabend beobachtet hat, durch die Teilnehmer gefährdet wurde oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden. Der 22-jährigen Fahrer des kontrollierten Mercedes erhielt eine Strafanzeige wegen Durchführung eines nicht erlaubten Kfz-Rennens im Straßenverkehr. Der Mercedes und der Führerschein des Fahrers wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell