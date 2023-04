POL-EL: Meppen - Kettensäge und Laubbläser entwendet-Zeugen gesucht

Meppen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter in der Uferstraße in Meppen aus einer Gartenhütte zwei Außenbordmotoren entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931-949-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Pressestelle Telefon: 0591 / 87-0 E-Mail: ...

