Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Halskette geraubt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am Samstagnachmittag vor Ostern, 8. April, zu einem Straßenraub im Bremerhavener Stadtteil Lehe gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen näherte sich ein bislang unbekannter Mann gegen 14.45 Uhr zunächst unbemerkt drei Frauen, die auf dem rechten Gehweg der Hafenstraße in südlicher Richtung liefen. Nahe der Einmündung der Zollinlandstraße griff der Mann unvermittelt von hinten an die Halskette der in der Mitte laufenden 58-Jährigen und riss daran. Die Frau kam dabei fast zu Fall und wurde bei der Tatausführung leicht verletzt. Der anschließend in nördliche Richtung flüchtige Täter entwendete bei der Tat den vergoldeten Kettenanhänger in Form eines Teufels mit Dreizack. Der Mann konnte durch die Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20 Jahre alt - etwa 1,70 - 1,75 m groß - schmächtige Statur - schwarze Haare - osteuropäischer Phänotyp - schwarzes Cap - schwarze Umhängetasche

Die Einsatzkräfte der Polizei betreuten das das Opfer vor Ort und sicherten Spuren. Die sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung mehrerer Streifenwagen verlief negativ.

Die umfangreichen Ermittlungen der Polizei führten bisher nicht zur Aufklärung der Tat, sodass die Kriminalpolizei Bremerhaven Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, bittet, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

