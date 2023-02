Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6, Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall auf der Autobahn

BAB 6, Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr fuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem BMW auf einen LKW auf, welcher auf der A6 aufgrund eines Staus sein Fahrzeug anhalten musste. Beide Fahrzeuge waren auf der Autobahn in Richtung Mannheim unterwegs, als es zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg zum Unfall kam. Der 32-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Beifahrerin im BMW erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 20.000 Euro.

