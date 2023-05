Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ohne Licht, dafür in Schlangenlinie über die Neißebrücke nach Görlitz geradelt

Görlitz (ots)

In Zivil eingesetzte Bundespolizisten wurden am Sonntagabend auf einen Radfahrer aufmerksam. Dieser "quälte" sich mit einem Damenrad in Schlangenlinie über die Stadtbrücke von Zgorzelec nach Görlitz. Neben der heftig unsicheren Fahrweise war außerdem die fehlende Beleuchtung am Drahtesel aufgefallen. Schließlich gaben sich die Ordnungshüter zu erkennen. Sie stoppten daraufhin den Radler und führten angesichts seiner kräftigen Alkoholfahne einen Atemtest durch. Der in der Neißestadt wohnende Ukrainer (40) hatte demzufolge so viel getankt, dass die Anzeige des Messgerätes bei umgerechnet 2,12 Promille stehenblieb. Er selbst musste anschließend natürlich ebenfalls stehenbleiben. Das Polizeirevier Görlitz übernahm inzwischen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

