Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mann aus Belarus schleust syrische Staatsangehörige über die Autobahn bei Görlitz nach Deutsch-land

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am Samstag nahm die Bundespolizei einen Mann aus Belarus vorläufig fest. Auf das Straftaten-Konto des 26-Jährigen geht nun die Einschleusung von fünf Syrern im Alter von 15 bis 20 Jahre. Kurz nach Mitternacht waren die Fahnder auf der Autobahn bei Görlitz einem polnischen Pkw gefolgt. Auf dem Rastplatz Wiesaer Forst stellten sie den VW Passat. Neben dem Fahrer trafen die Beamten auf einen Migranten, der auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte sowie auf vier Migranten, die sich auf dem Rücksitz verteilten. Die ausweislosen Passagiere erklärten, dass sie aus Syrien kommen. Der mutmaßliche Schleuser gab später zu Protokoll, dass er den Auftrag hatte, die Geschleusten nach Dresden zu bringen. Inzwischen sind die Syrer an eine Erstaufnahmeeinrichtung in Sachsen übergeben worden. Der Beschuldigte befindet sich dagegen wieder in Polen. Dorthin wurde er zurückgeschoben. Zudem wurde ihm für vier Jahre verboten, erneut ins Bundesgebiet einzureisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell