Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: In Bremerhaven gestohlen, in polnischem Fahrzeug wiederentdeckt

Görlitz, BAB4 (ots)

Bundespolizisten sind am Sonntagabend auf der BAB 4 bei Weißenberg auf einen polnischen Pkw aufmerksam geworden. Sie stoppten das Fahrzeug und schauten sich den Kofferraum an. Dabei fiel ihnen vor allem eine Husqvarna-Akkusäge sowie ein dazugehörendes Ladegerät auf. Zur Herkunft des Werkzeuges erklärte der Kraftfahrer, dass er dieses zu Hause in Polen gekauft habe. Im Nachhinein betrachtet stand dieser Kauf wohl aber unter keinem guten Vorzeichen, denn einer entsprechenden Überprüfung zufolge handelt es sich um Diebesgut. Demnach war die Säge einschließlich Zubehör Anfang 2020 im Bremerhaven entwendet worden. Nach der Sicherstellung der Geräte wird nun geklärt, inwiefern sich der 61-jährige Pole möglicherweise wegen des Verdachts des Diebstahls oder des Verdachts der Hehlerei strafbar gemacht hat.

