Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei Haftbefehle vollstreckt

Görlitz (ots)

Am Freitagabend, den 28. April 2023, klickten für einen 22-jährigen Polen die Handschellen. Der Mann wurde in Görlitz von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der 22-Jährige von der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen Diebstahls mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Da der Pole die Geldstrafe in Höhe von 444,00 Euro (einschließlich der Kosten des Verfahrens) nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Am Montagmittag (1. Mai 2023) haben Beamte der Bundespolizei einen 42-jährigen Polen verhaftet, der ebenfalls mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft Görlitz hatte den Mann zur Festnahme ausgeschrieben. Der Gesuchte war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 574,00 Euro (einschließlich der Kosten des Verfahrens) verurteilt worden. Da er die Geldstrafe nicht begleichen konnte, sitzt er nun ebenfalls seine Strafe in der Justizvollzugsanstalt ab.

