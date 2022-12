Polizei Gütersloh

POL-GT: 33-jähriger Ladendieb setzt Pfefferspray ein

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Nachdem ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts an der Kahlertstraße einen Ladendieb am Freitagvormittag (02.12., 10.10 Uhr) auf frischer Tat ertappt hat, kam es in dem Geschäft zu einer Rangelei zwischen dem 33-jährigen Dieb und dem 37-jährigen Mitarbeiter. Der 33-jährige Gütersloher setze Pfefferspray gegen den Mitarbeiter ein, um zu flüchten. Die Flucht misslang. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte der Gütersloher in dem Geschäft festgehalten werden. Der 37-jährige erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Zudem wurde seine Brille beschädigt. Gegen den 33-jährigen Ladendieb wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

