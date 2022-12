Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall im Querverkehr - Drei Schwerverletzte

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (SL) - Am Sonntag, 04.12.2022, gegen 15:40 Uhr ereignete sich im Harsewinkeler Ortsteil Greffen an der Kreuzung Warendorfer Landweg und der Neumühlenstraße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr ein 21-jähriger Sassenberger mit seinem Skoda den Warendorfer Landweg aus Richtung Warendorf kommend in Fahrtrichtung Greffen. Zeitgleich befuhr ein 60-jähriger Harsewinkeler mit seinem Ford die Neumühlenstraße aus Richtung Beelen kommend in Fahrtrichtung B513. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Die Wucht des Aufpralles war so stark, dass der Ford von der Straße schleuderte, einen Zaun durchschlug und auf einer angrenzenden Wiese auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Die beiden Fahrzeugführer sowie eine 18-jährige Sassenbergerin, welche sich als Beifahrerin in dem Skoda befand, wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Die Verletzten wurden durch die eingesetzten Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 50 000 Euro geschätzt.

