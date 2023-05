Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einer gefährlichen Abkürzung könnte Bußgeldbescheid folgen

Gersdorf, Landkreis Görlitz (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Dienststelle von der Görlitzer Polizei darüber verständigt, dass ein Unbekannter zwischen den Bahngleisen von Gersdorf (Landkreis Görlitz, Gemeinde Markersdorf) in Richtung Reichenbach läuft. Während eine Streife vor Ort eilte, ordnete die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG zunächst die Langsamfahrt für den betreffenden Streckenabschnitt an. In der Nähe des Haltepunktes Gersdorf trafen die Ordnungshüter dann auf einen offensichtlichen stark angetrunkenen Bürger aus der näheren Umgebung. Der 43-Jährige teilte mit, dass er am Vorabend zwölf Bier getrunken habe und nun auf dem schnellsten Weg nach Hause will. Die Abkürzung wird nun Konsequenzen für den Betroffenen haben. Schließlich handelt es sich beim unbefugten Aufenthalt im Gleisbereich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.

