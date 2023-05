Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Beifahrer kam hinter Gitter

Görlitz (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei stoppten am Samstagvormittag einen polnischen Citroen, der zuvor über die Görlitzer Stadtbrücke nach Deutschland gefahren war. Das Fahrzeug rollte kurze Zeit später weiter, nur ohne den Beifahrer, denn dieser kam hinter Gitter. Bei der Überprüfung der Personalien des polnischen Mannes (36) war ein Vollstreckungshaftbefehl aus dem vergangenen Herbst bemerkt worden. Demnach hatte das Amtsgericht Görlitz den 36-Jährigen zur einer Geldstrafe wegen Besitzes von Betäubungsmittel verurteilt. Weil dem Verurteilten die fälligen 2.250 Euro aber fehlten, wurde ihm ersatzweise die Freiheit entzogen. Bemerkenswert an dieser Festnahme war, dass der Festgenommene tatsächlich eine elektronische Fußfessel trug. Die polnische Seite teilte in diesem Zusammenhang mit, dass das Tragen der Fessel vom Bezirksgericht Jelenia Gora angeordnet worden war. Hintergrund war neben einem Verkehrsdelikt auch in diesem Fall ein Drogendelikt.

