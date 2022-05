Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Auf der Straße gelandet - Blutprobe

Bad Sassendorf (ots)

Ein Zeuge fand am Sonntag (22. Mai 2022), gegen 19.10 Uhr, eine leicht verletzte 60-jährige Radfahrerin ohne Fahrradhelm auf der Schützenstraße auf. Wie es zu dem Sturz gekommen sein könnte, konnte die Frau aus Bad Sassendorf sich auch nicht erklären. Ein Rettungswagen brachte die 60-Jährige in ein Krankenhaus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,32 Promille, woraufhin die Polizeibeamten eine Blutprobe anordneten. Zeugen, die Angaben zu dem Sturz machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

