Ulm (ots) - Gegen 18.45 Uhr fing in Nasgenstadt ein Topf mit Öl an zu brennen. Dieser war wohl auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden. Ein Angehöriger der Mieterin bemerkte dies und kümmerte sich um das Löschen. Die Bewohnerin war zu dieser Zeit nicht in den Räumen, kam aber hinzu. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur Kontrolle in eine Klinik. Weitere ...

