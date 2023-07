POL-PDTR: Diebstahl eines Kennzeichen

Schweich (ots) - In der Nacht vom 30.06.2023 auf den 01.07.2023 wurden mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet Schweich aufgebrochen. Ein Fahrzeug stand am Yachthafen in Schweich, zwei weitere Fahrzeuge parkten "im Flürchen". Die angegangenen Fahrzeuge wurden komplett durchwühlt. Insbesondere hatten die Täter es auf wichtige Fahrzeugdokumente und Wertgegenstände abgesehen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bitten ...

mehr