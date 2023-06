Polizei Hagen

POL-HA: Sicher in den Sommerurlaub - wichtige Tipps der Polizei Hagen

Hagen (ots)

In knapp zwei Wochen starten die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Viele Familien nutzen die Zeit, um in den wohlverdienten Urlaub zu fahren. Die Polizei hat deshalb einen besonderen Blick auf den Fernreiseverkehr, damit alle sicher an ihr Ziel kommen. Bereits im Vorfeld hat die Polizei Hagen am Dienstag (06.06.) zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt. Die Dienststelle für Kriminalprävention/Opferschutz sowie die Verkehrssicherheitsberater der Behörde sensibilisierten Interessierte an Infoständen. Diese befanden sich in der Körner Straße beim ADAC, am Baumarkt B1 in Haspe, bei Poco in Vorhalle sowie am Marktkauf in Boele.

Die Einsatzkräfte sprachen unter anderem über mögliche Gefahren beziehungsweise über wichtige Verhaltensregeln bei der An- und Abreisen und wie man in der Urlaubszeit das eigene Zuhause sichern kann. Darüber hinaus kam eine sogenannte Rauschbrille zum Einsatz. So konnten Bürgerinnen und Bürger gefahrlos testen und erleben, wie man seine Umwelt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln wie Alkohol oder Drogen wahrnimmt.

Am 21. Juni wird die Polizei Hagen erneut mit Infoständen Präventionsarbeit anlässlich des baldigen Ferienreiseverkehrs leisten. Interessierte können an folgenden Orten ins Gespräch mit den Einsatzkräften kommen:

09.30 Uhr - 12.00 Uhr am Bauhaus

09.30 Uhr - 12.00 Uhr am EKZ Eilpe 12.45 Uhr - 16.00 Uhr an der ADAC Geschäftsstelle in der Körnerstraße 12.45 Uhr - 16.00 Uhr am Kaufland in Hohenlimburg

Darüber hinaus sind während der Ferienzeit Kontrolltage geplant, bei denen der Fokus auf dem Fernreiseverkehr liegt.

Wichtige Hinweise, um sicher in den Urlaub zu kommen:

- Vor Fahrtantritt ist ein Fahrzeugcheck unerlässlich. Achten Sie auf folgende Dinge: Reifendruck, Reifenprofiltiefe, Beleuchtung, den Ölstand, das Kühlwasser sowie Wischwasser. Haben Sie ein Warndreieck, einen Erste-Hilfe-Kasten und Warnwesten griffbereit?

- Achten Sie auf die Sicherung Ihrer Ladung - wichtig ist, dass Sie einen freien Rundumblick im Fahrzeug haben, dass das Gepäck sicher verstaut ist und auch Fahrräder gut und sicher befestigt sind. Sichern Sie auch Ihre Haustiere!

- Konsumieren Sie keinen Alkohol und keine Betäubungsmittel, wenn Sie am Steuer sitzen.

- Fahren Sie nur, wenn Sie ausgeruht sind. Wichtig ist, auf ausreichend Pausen zu achten und nach Möglichkeit einen Fahrerwechsel durchzuführen.

- Sorgen Sie dafür, dass Sie nicht abgelenkt werden bei der Fahrt. Kinder können während der Fahrt beschäftigt werden mit Malen, geeigneten Spielen während der Fahrt, Hörspielen etc.

- Als Fahrerin/Fahrer sollten Sie während der Fahrt möglichst nicht essen oder trinken. Sie könnten sich verschlucken!

- Lassen Sie sich während der Fahrt nicht durch Medien wie Handys, Einstellungen am Radio etc. ablenken. Eine Handynutzung sollte nur über die Freisprecheinrichtung erfolgen.

- Bilden Sie bei Stau eine Rettungsgasse!

(arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell