Polizei Hagen

POL-HA: Motorrad-Fahrer stürzt in Kurve und verletzt sich leicht

Hagen-Haspe (ots)

Mittwoch (07.06.) stürzte eine Motorrad-Fahrer am Wolfskuhler Weg in einer Kurve und zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen 1.45 Uhr wollte der 26-Jährige in Richtung Vorhalle fahren. Er gab bei der Unfallaufnahme an, den Bereich der Kurve durch die nicht beleuchtete Straße zu spät gesehen zu haben. Als er auf einer Schotterfläche bremste, stürzte er über den Lenker seines Fahrzeugs zu Boden. Zwei Zeuginnen kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Mann. Der Hagener kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Seine Yamaha war zerkratzt, ein Seitenspiegel darüber hinaus abgebrochen. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sperrte die Straße für die Dauer der Unfallaufnahme. (arn)

