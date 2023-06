Polizei Hagen

POL-HA: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen eskaliert

Hagen-Mitte (ots)

Montag (05.06.) gegen 23.15 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen besprühte ein 20-Jähriger seine 17-jährige Ex-Freundin zunächst auf der Mittelstraße mit Pfefferspray. Als er von zwei 17-Jährigen zur Rede gestellt wurde, bedrohte er die Jugendlichen mit einem Messer. Anschließend entfernte er sich. Im weiteren Verlauf wurde ein 21-jähriger Begleiter der 18-Jährigen am Märkischen Ring durch Schläge und Tritte verletzt. Eine Streifenwagenbesatzung sah eine größere Personengruppe, die sich jedoch in unterschiedliche Richtungen entfernte, als sie auf die Beamten aufmerksam wurden.

Die 18-Jährige, ein 17-Jähriger sowie der 21-Jährige kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Sie erlitten leichte Verletzungen. Während der eingeleiteten Fahndung trafen Polizisten in der Potthofstraße auf den flüchtigen 20-Jährigen. Er war alkoholisiert (1,5 Promille), verhielt sich aggressiv und hatte das Messer und ein Pfefferspray bei sich. Er zeigte sich uneinsichtig, äußerte immer wieder, das Pfefferspray einsetzen und mit seiner Ex-Freundin sprechen zu wollen. Als er zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen wurde, leistete er erheblichen Widerstand. Im Streifenwagen kniff er einer Beamtin mehrfach in den Oberschenkel und trat ihr gezielt mehrfach gegen die Beine. Der Mann versuchte darüber hinaus einen Polizisten mit einem Kopfstoß zu verletzen. Der Wuppertaler beleidigte eine Beamtin unter anderem als "Schlampe" und "Hure".

Die eingesetzten Polizisten verblieben unverletzt und dienstfähig. Sie fertigten Strafanzeigen wegen gegen den 20-Jährigen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell