Polizei Hagen

POL-HA: Müllcontainer in Wehringhausen fängt Feuer

Hagen-Wehringhausen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache fing am Montagmorgen (05.06.2023) der Inhalt eines Müllcontainers in Wehringhausen Feuer. Gegen 10.50 Uhr ging bei den Leitstellen der Hagener Feuerwehr und der Polizei die Meldung über den Brand des Containers in der Schwanenstraße ein. Er stand auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus. Die darin befindlichen Möbelstücke aus zwei Wohnungen des Hauses fingen aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Die Beamten der Feuerwehr löschten den Brand. An dem Wohnhaus entstand kein Schaden. (sen)

