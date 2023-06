Polizei Hagen

POL-HA: 18-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Vorhalle schwer verletzt

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagnachmittag (05.06.2023) in Vorhalle ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 17.00 Uhr fuhr der Hagener mit seiner Aprilia über die Becheltestraße in Richtung Eckeseyer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Motorradfahrer an der Einmündung zur Lenaus-traße mit einer Querungshilfe für Fußgänger und stürzte anschließend von seinem Zweirad. Dieses stieß in der Folge mit dem vorausfahrenden Citroen eines 20-Jährigen zusammen. Der 18-jährige Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich und musste vom Rettungsdienst in ein Kran-kenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibe-amte die Becheltestraße und leiteten den Verkehr über die Lenaustraße um. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

