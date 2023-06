Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hagen-Eilpe (ots)

Freitag (02.06.) verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf dem Volmeabstieg in Fahrtrichtung Haßley. Gegen 21 Uhr kam der 21-Jährige nach bisherigen Ermittlungen in einer Kurve kurz nach der Einmündung in die Volmetalstraße mit seiner BMW ins Rutschen. Der Mann prallte gegen eine Leitplanke und rutschte noch einige Meter mit dem Fahrzeug über die Fahrbahn. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden liegt bei rund 3.500 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell