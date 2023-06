Polizei Hagen

POL-HA: 38-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Vorhalle leicht verletzt

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein 38-jähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstagnachmittag (06.06.2023) bei einem Verkehrsunfall in Vorhalle leicht verletzt. Gegen 15.30 Uhr fuhr der Münsteraner aus Eckesey kommend über den Gehweg der Herdecker Straße. Zeitgleich wollte eine 29-jährige Autofahrerin mit ihrem roten VW von dem Gelände eines Autohauses aus in die Weststraße einbiegen. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache den Fahrradfahrer. Bei der anschließenden Kollision stürzte der 38-Jährige und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst behandelte ihn an der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

