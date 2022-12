Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung "Alkohol und Drogen" im Straßenverkehr

Speyer (ots)

Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen der Polizeiinspektion Speyer wurden am Freitag insgesamt drei Trunkenheitsfahrten festgestellt.

Ein 26-jähriger Mann aus Speyer wurde gegen 20 Uhr als Führer eines Kleinkraftrades in der Hafenstaße in Speyer kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde von den Polizeibeamten eine Beeinflussung durch Cannabisprodukte festgestellt. Ein 44-jähriger Mann aus Lustadt führte um 22:40 Uhr seinen PKW unter dem Einfluss von Amphetamin. Er wurde auf der Bundesstraße 39 bei Dudenhofen kontrolliert. Bei der Kontrolle eines 17-Jährigen aus Speyer wurde gegen Mitternacht von den kontrollierenden Polizeibeamten eine Berauschung mit Marihuana erkannt. Der Jugendliche hatte zuvor in der Roßmarktstraße in Speyer ein E-Scooter geführt.

Die drei Fahrzeugführer mussten eine Blutprobe abgeben und durften ihre Fahrt nicht fortsetzen.

