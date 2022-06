Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Belehrung endet in Körperverletzung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Körperlich angegangen wurde am Donnerstagabend ein Radfahrer in Kahla. Der junge Mann befuhr die Einbahnstraße Heimbürgestraße und folgend die Saalstraße, in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Hierbei war allerdings die gewählte Fahrtrichtung des Radfahrers zulässig, da diese für Radfahrer freigegeben ist. Als sich nun ein Transporter aus der Gegenrichtung näherte, stellte sich das Fahrzeug dem Mann in den Weg und blockierte dessen Weiterfahrt. Zudem ermahnte der Fahrzeugführer den Radfahrer bezüglich der Einbahnstraße. Als der Radler seine Sichtweise schilderte und darauf hinwies, dass eine Durchfahrt in diese Richtung für Fahrräder gestattet sei, wurde der Transporter-Fahrer zunehmend aggressiver, packte den Ärmel des T-Shirts und zog den Radfahrer in Richtung geöffnete Fensterscheibe heran. Hierbei drohte der Unbekannte nun mit Schlägen. Anschließend fuhr der Pkw in Richtung Heimbürgestraße davon. Durch die Auseinandersetzung wurde die Oberbekleidung des Radfahrers beschädigt und der Mann erlitt leichte Schmerzen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt wurden aufgenommen.

