LPI-J: Bedrängt und geschlagen

Jena (ots) - Zwei 11-Jährige wurden am Donnerstagnachmittag beim Stehlen erwischt. Die beiden Jungs bedienten sich an der Eistruhe und im Süßigkeitenregal eines Supermarktes in der Karl-Marx-Allee. Durch einen Mitarbeiter wurden die 11-Jährigen allerdings dabei ertappt, sodass sie die Ware im Gesamtwert von knapp 5 Euro zurücklassen mussten, die "Eiszeit" ausfiel und die Kinder anschließend an ihre Eltern übergeben wurden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

