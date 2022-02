Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handtaschendiebstahl - Zeugen gesucht

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Eine 24-Jährige hielt sich am gestrigen Tag, gegen 16.30 Uhr im Außenbereich eines Fastfood-Restaurants in der Hauptstraße auf. Sie hatte ihre Handtasche auf einer dortigen Bank abgestellt, wobei ein Unbekannter die Tasche entwendete. Es handelt sich um eine Handtasche in schwarz-weißer Farbe mit Schlangenmuster und goldenem Umhängegurt. Im Inneren befanden sich u.a. persönliche Dokumente, Bankkarten und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Informationen haben, insbesondere zum Täter oder dem Verbleib des Diebesguts. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0047717/2022) entgegengenommen. (db)

