Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Familienstreit betrunken Auto gefahren

Arnstadt (ots)

Am Freitagabend geriet ein 50-jähriger Mann zuhause mit seiner Partnerin in Streit und fuhr im weiteren Verlauf dann mit seinem Auto davon. Eine Absuche nach dem Mann durch die hinzugerufene Polizei verlief erfolgreich, allerdings war der Mann ordentlich alkoholisiert und mit über 1,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs. Sein Führerschein wurde eingezogen und der Mann später aufgrund einer akuten Psychose in eine Klinik eingeliefert. (ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell