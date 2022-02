Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in leerstehendem Gebäude - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es in einem leerstehenden Gebäude in der Gartenstraße zu einem Brandausbruch. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0047252/2022 entgegen. (ml)

