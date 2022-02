Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache wurden am Freitagnachmittag zwischen 15:30 Uhr und 15:35 Uhr in der Mauerstraße zwei Pkw beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden an dem betroffenen BMW und dem VW beläuft sich auf 6.000 Euro. Der Inspektionsdienst Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Angaben zu der Tat oder zum Verursacher machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03621/781124 zu melden (Bezugsnummer 0046743/2022). (ml)

