POL-HA: Mann mit Einhandmesser kontrolliert

Hagen-Haspe (ots) - Mittwoch (07.06.) stürzte eine Motorrad-Fahrer am Wolfskuhler Weg in einer Kurve und zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen 1.45 Uhr wollte der 26-Jährige in Richtung Vorhalle fahren. Er gab bei der Unfallaufnahme an, den Bereich der Kurve durch die nicht beleuchtete Straße zu spät gesehen zu haben. Als er auf einer Schotterfläche bremste, stürzte er über den Lenker seines Fahrzeugs zu Boden. ...

mehr