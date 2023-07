Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 30.06. bis zum 03.07.2023

Trier (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes registrierte die Wache der Polizeiinspektion (PI) Trier insgesamt 148 Einsätze. Neben vielen Anlässen wie Ruhestörungen und hilflosen Personen, die keine strafrechtliche Relevanz entwickelten, galt es 25 Verkehrsunfälle aufzunehmen und 37 Strafverfahren einzuleiten. Beispielhaft werden folgende Begebenheiten aufgeführt:

Zu einem größeren Einsatz mussten Polizei und Feuerwehr am Freitag gegen 19:15 Uhr im Bereich Trier-Tarforst ausrücken. Dort wurde ein aktueller Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich alle Bewohner des Hauses bereits außerhalb des Gebäudes und der Brandherd konnte von der Berufsfeuerwehr Trier schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es stellte sich heraus, dass die Bewohner der betreffenden Wohnung das Essen auf dem Herd vergessen hatten, was einen größeren Küchenbrand zu Folge hatte. Durch die Rauchentwicklung erlitten die beiden Bewohner vermutlich eine Rauchgasintoxikation.

Wie auch an den vergangenen Wochenenden musste die Polizei vereinzelt zu Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten im Innenstadtbereich ausrücken. So gerieten am späten Freitagabend gegen 22:00 Uhr ein 24-Jähriger und ein 31-Jähriger im Bereich der Liegewiese im Palastgarten in Streit, welcher in einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung endete. Dabei wurde der 31-Jährige durch Pfefferspray und sein 24-jähriger Kontrahent durch einen Flaschenwurf leicht verletzt. Aufgrund des hochaggressiven Verhaltes musste der 31-Jährige für den Rest der Nacht in polizeilichen Gewahrsam genommen werden.

Auch am Samstagabend wurde im Bereich des City Parkhauses eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet. Zwei Beteiligte flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizeibeamten. Wie sich vor Ort herausstellte wurde der 20-jährige Geschädigte von zwei Tätern körperlich angegangen und dabei im Gesicht leicht verletzt. Die beiden Beschuldigten konnten nach kurzer Fahndung von einer Streife im Nahbereich gestellt werden. Der 20-Jährige verhielt sich während der Sachverhaltsaufnahme durchweg aggressiv und aufgebracht, sodass ihm ein Platzverweis erteilt wurde. Da er diesem nicht Folge leistete, wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises in das Gewahrsam der Polizeiinspektion Trier verbracht.

Bei einem Verkehrsunfall am 01.07.2023 um 03:22 Uhr in der Gerty-Spieß-Straße in Trier kollidierte ein Pkw-Fahrer mit einem Verkehrsschild und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Verkehrsunfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Während der Unfallaufnahme konnte der flüchtige Verursacher mit seinem Fahrzeug von den aufnehmenden Beamten fahrend in der Kaiserstraße festgestellt werde. Nach einer kurzen Verfolgung wurde das Unfallfahrzeug in Höhe der Lorenz-Kellner-Straße gestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte wurde das Fahrzeug von einem 16-jährigen Jugendlichen geführt, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug ohne das Wissen des Halters nutzte. Aufgrund einer Alkoholisierung von über 1,8 Promille wurde dem jugendlichen Fahrer eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell