Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg /Elmshorn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbrüchen

Bad Segeberg (ots)

Pinneberg - Am gestrigen Montag, den 05.12.2022, ist es in Pinneberg in der Straße "An der Eiche" im Bereich Sandkamp zum Einbruch in ein Reihenhaus gekommen.

Unbekannte drangen zwischen 07:45 und 17:20 Uhr in das Wohnhaus ein und stahlen Bargeld und Armbanduhren.

Anwohner hatten am Nachmittag einen weißen Pkw mit Elektro-Kennzeichen auf einem nahen Parkplatz festgestellt, bei dem es sich um einen Tesla mit Hamburger Kennzeichen gehandelt haben könnte.

Um einen möglichen Zusammenhang klären zu können, bitten die Ermittler den/die Pkw-Nutzerin um Kontaktaufnahme.

Elmshorn - In der Langen Straße in Elmshorn brachen der/die Täter zwischen 17:30 und 23:30 Uhr in ein Einfamilienhaus zwischen Sandhöhe und Gooskamp ein.

Hier wurde unter anderem ein Notebook und ein Fernseher entwendet.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte.

