POL-SE: Norderstedt - Einbrüche in Pkw auf Reithallenparkplätzen

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Mittwoch der vergangenen Woche (30.11.2022) ist es auf dem Parkplatz einer Reithalle in der Norderstedter Ohechaussee zu zwei Einbrüchen in Pkw gekommen.

Unbekannte drangen kurz nach 16 Uhr in zwei Pkw ein und entwendeten aus einem Fiat eine Handtasche.

Am 17.11.2022 kam es in den Abendstunden sowohl in der Friedrich-Ebert-Straße als auch im Rantzauer Forstweg ebenfalls zu jeweils einem Diebstahl aus Pkw, die auf Parkplätzen von Reithallen standen.

Auch hier wurden Geldbörsen bzw. Handtaschen gestohlen.

Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen und bittet unter 040 52806-0 um sachdienliche Hinweise.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, Wertgegenstände in keinem Fall, auch nicht versteckt, im Auto zurückzulassen. Das Diebesgut ist meist zudem vom Versicherungsschutz ausgenommen.

Lassen Sie ihr Navigationsgerät nicht im Wagen zurück. Auch die Halterung sollte entfernt werden.

Auch Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnanschrift oder Hausschlüssel sollten nie im Fahrzeug bleiben. Zum Diebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Halten Sie auch während der Fahrt Ihr Fahrzeug verschlossen, um Blitzdiebstähle aus dem Fahrzeug, z. B. während des Haltens an einer Kreuzung, zu verhindern.

Stellen Sie ihr Fahrzeug auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab.

Weitere Informationen sowie eine Informationsbroschüre erhalten Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/17-bremsen-sie-diebe-rechtzeitig-aus/

