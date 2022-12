POL-SE: Wedel - Polizei sucht Geschädigte nach Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots) - Bereits am Mittwoch der vergangenen Woche (30.11.2022) ist es auf dem Parkplatz einer Reithalle in der Norderstedter Ohechaussee zu zwei Einbrüchen in Pkw gekommen. Unbekannte drangen kurz nach 16 Uhr in zwei Pkw ein und entwendeten aus einem Fiat eine Handtasche. Am 17.11.2022 kam es in den Abendstunden sowohl in der Friedrich-Ebert-Straße als auch im Rantzauer Forstweg ebenfalls zu jeweils einem ...

mehr