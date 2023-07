Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung am Dienstgebäude der Struktur- und Genehmigungsdirektion - Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Zwischen Freitag, den 30.06.2023 12:00 Uhr und Montag, den 03.07.2023 06:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung am Dienstgebäude der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Idar-Oberstein. Hierbei wurde eine Fensterscheibe an dem Gebäude in der Hauptstraße vermutlich mit einem Stein eingeschlagen. Bei dem zweifach verglasten Fenster wurde das äußere Element komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich auf einem vierstelligen Eurobetrag.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen zur Tatzeit oder zum Tathergang geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781/561-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell