POL-LDK: + Blitzeinbruch zielt auf Zigaretten + Sitzgruppe und Bank gestohlen + Aus Karoq und Wohnmobil bedient + Benz zerkratzt + Diebe im Rohbau + Steuergeräte abmontiert +

Dillenburg (ots)

Haiger: Sitzgruppe geklaut -

Am frühen Sonntagmorgen schlugen Diebe auf dem Außengelände eines Hotel- und Gaststättenbetriebes in der Hauptstraße zu. Zwischen 04.00 Uhr und 06.00 Uhr ließen die Unbekannten zwei Sessel, eine Couch sowie einen Tisch mitgehen. Die aus Kunstrattan gefertigten Gartenmöbel haben einen Wert von rund 500 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Sitzgruppe nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Aus Karoq bedient -

Mit einer Geldbörse suchte ein Dieb in der Alten Rheinstraße das Weite. Er öffnete eine Tür des unverschlossenen grauen Skoda Karoq und griff sich die Geldbörse. Im fielen Bargeld, Dokumente und Bankkarten in die Hände. Zeugen, die den Dieb am Samstag, zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 4 beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bischoffen-Niederweidbach: Diebe am Aartalgrill -

Eine Sitzbank aus Holz ließen Diebe von der Terrasse des Aartalgrills mitgehen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zwischen Freitagabend, gegen 22.00 Uhr und Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr das Lokal aufsuchten und die etwa vier Meter lange Bank mitgehen ließen. Vermutlich benutzten die Täter einen größeren Wagen oder einen Anhänger zum Abtransport der etwa 800 Euro teuren Bank. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag am Aartalgrill auffielen, nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn: Benz zerkratzt -

Einen Lackschaden von rund 300 Euro ließen Unbekannte auf dem Schießplatz an einem dort geparkten Mercedes zurück. Am Freitag, zwischen 09.40 Uhr und 13.00 Uhr trieben die Täter Kratzer in den Lack einer schwarzen C-Klasse. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Werkzeuge aus Rohbau erbeutet -

In der Horst-Scheibert-Straße suchten Diebe einen Rohbau auf. Sie verschafften sich Zutritt und suchten offensichtlich gezielt nach Werkzeugen. Aus einem Lagerraum erbeuteten sie unter anderem einen Kernbohrer, einen Akkuschrauber, weiteres Werkzeug sowie Material für die Sanitärinstallation. Den Wert der Beute beziffert die Polizei auf ca. 30.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag am Rohbau beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Wohnmobil durchwühlt -

Ein auf der Bachweide geparktes Wohnmobil rückte am Samstagabend in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe des grauen mobilen Wohnheimes mit Zulassung im Main-Kinzig-Kreis (MKK-Kennzeichen) ein und suchten im Inneren nach Wertsachen. Sie erbeuteten unter anderem ein Mobiltelefon, ein Fahrzeugschein, Bordwerkzeug, eine Dashcam und USB Lautsprecher. Hinweise zu den Aufbrechern nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Hüttenberg-Hörnsheim: Steuergeräte abgebaut -

Im Gewerbegebiet "Obere Surbach" machten sich Diebe an Aufliegern einer Spedition zu schaffen. Die Täter montierten von drei Anhängern die Steuergeräte ab und machten sich mit ihrer etwa 3.000 Euro teuren Beute aus dem Staub. Zeugen, die die Täter zwischen Dienstagabend (30.05.2023), gegen 18.00 Uhr und Mittwoch (31.05.2023), gegen 14.15 Uhr auf dem Gelände der Transportfirma beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Solms-Burgsolms: Blitzeinbruch zielt auf Zigaretten / Polizei bittet um Mithilfe -

Nur wenige Minuten dauerte ein Einbruch am frühen Samstagmorgen, bei dem die Täter eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten erbeuteten. Gegen 02.13 Uhr lösten die Diebe den Einbruchalarm aus. Sie hatten eine Eingangstür des Rewe-Marktes im Solmser Gewerbepark gewaltsam geöffnet und machten sich sofort im Kassenberiech an den Zigarettenregalen zu schaffen. Ihre Beute stopften sie in weiße Bettlaken. Um 02.18 Uhr verließen die Täter den Markt und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Einbruch in den Rewe-Markt am frühen Samstagmorgen beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang vor dem Einbruch oder im Anschluss Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

