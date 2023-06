POL-LDK: + Schüsse lösen Polizeieinsatz aus + Autofahrerin flieht nach Unfall mit 5-Jährigem + Unfallfluchten + Anbauteil und Räder geklaut + Rollerfahrer gestoppt + Wie geschah Unfall? + Raupe beschädigt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Haiger: Anbauteil gestohlen -

Diebe machten sich in der Rodenbacher Straße auf dem Gelände einer Spedition an einem Lkw-Anhänger zu schaffen. Zunächst durchtrennten sie Hydraulikschläuche und montierten anschließend den Modulator des elektronischen Bremssystems aus. Der Wert des Modulators kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Gelände der Spedition beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Polizei in Dillenburg in Verbindung zu setzen.

Haiger: Radsätze abmontiert -

Etwa 8.000 Euro kosten die beiden Reifensätze, die Diebe von dem Gelände eines Autohändlers in der Erlachstraße mitgehen ließen. Im Zeitraum von Dienstagabend, gegen 18.00 Uhr bis Mittwochmorgen, gegen 07.00 Uhr suchten die Täter das Gelände auf und montierten von einem Tiguan und einem T-Roc die kompletten Reifensätze ab. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang in der Erlachstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal-Ewersbach: Nach Spiegelunfall Zeugen gesucht -

Die Polizei in Dillenburg fahndet derzeit nach einem hellgrünen Subaru Forester, der seit gestern Morgen einen frischen Schaden an dem linken Außenspiegel aufweist. Der Fahrer des Subarus war gegen 11.15 Uhr auf der Oranienstraße unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet er mit seinem Wagen teilweise in den Gegenverkehr. Hier prallte der linke Außenspiegel mit dem eines entgegenkommenden blauen Audi A6 zusammen. Im Anschluss setzte der Fahrer im Subaru seine Fahrt auf den unbefestigten Wegen entlang der Tennisplätze in Richtung Weidelbach fort. Der Fahrer soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein und einen Forsthut mit Lederriemen getragen haben. Der hellgrüne Subaru ist in Wetzlar zugelassen. Anhand der am Unfallort sichergestellten Spiegelteile steht fest, dass es sich um einen Subaru Forester der Baureihe 2002 bis 2005 handelt. Wer kann Angaben zu dem gesuchten Subaru Forester oder dessen Fahrer machen? Wo ist ein hellgrüner Forester mit frischen Unfallspuren am linken Außenspiegel aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Über Verkehrsinsel gefahren -

Rund 500 Euro wird die Instandsetzung der Schilder einer Verkehrsinsel auf der Hauptstraße kosten, nachdem ein flüchtiger Opel-Fahrer diese beschädigt hatte. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.30 Uhr wurde ein Anwohner auf den Unfall aufmerksam. Er hörte den Knall und sah noch, wie der Wagen von der Verkehrsinsel in Höhe der Hunsbachstraße wegfuhr und anschließend in die Erlenstraße abbog. Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer konnte der Zeuge nicht machen. Fahrzeugteile an der Unfallstelle weisen auf einen schwarzen Opel Corsa -C- hin. Dieser müsste im Frontbereich einen frischen Unfallschaden aufweisen. Hinweise zu dem schwarzen Corsa nimmt der Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Rollerfahrer will fliehen -

Offensichtlich gute Gründe hatte ein 20-jähriger Rollerfahrer, als er gestern Abend vor einer Polizeikontrolle Reißaus nahm. Eine Streife der Dillenburger Ordnungshüter wollte den mit zwei Personen besetzen Roller gegen 21.00 Uhr anhalten. Der Fahrer gab Gas, konnte aber nach kurzer Verfolgung in einer Sackgasse gestoppt werden. Das Gefährt ist nicht zugelassen und nicht versichert. Zudem fuhr es deutlich schneller, als die erlaubten 50 km/h. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Dietzhölztaler unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen. Den Roller stellten die Ordnungshüter sicher, um ihn auf mögliche technische Manipulationen zu untersuchen. Den 20-Jährigen erwarten Strafanzeigen wegen seiner Drogenfahrt, wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis und wegen Verstöße gegen die Zulassungsvorschriften.

Sinn-Edingen: Unfallflucht in der Wällertorstraße -

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Wällertorstraße geparkten Twingo. Der graue Renault parkte am Donnerstag (25.05.2023), zwischen 14.15 Uhr und 18.30 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 51. Ohne sich um den rund 1.500 Euro teuren Schaden zu kümmern, machte sich der Unfallfahrer aus dem Staub. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Unterschiedliche Unfallschilderungen / Polizei sucht Zeugen -

Am Dienstagnachmittag prallten auf der Landstraße zwischen Ehringshausen und Kölschhausen, in Höhe der Autobahnzufahrt, zwei Fahrzeuge ineinander. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 14.40 Uhr war der 67-jährige Fahrer einer schwarzen E-Klasse in Richtung Kölschhausen unterwegs und wollte nach links in Richtung Autobahn 45 abbiegen. Hierbei fuhr er nach eigenen Angaben auf dem entsprechenden Linksabbiegerstreifen. Der 22-jährige Fahrer eines schwarzen Audi A5 kam von der Autobahn und wollte nach rechts in Richtung Ehringshausen abbiegen. Dabei prallten die beiden Fahrzeuge ineinander. Derzeit steht nicht fest, ob der Herborner in der E-Klasse auf die Gegenfahrbahn oder der Wetzlarer im Audi auf die Linksabbiegerspur geriet. Der Wetzlarer klagte an der Unfallstelle über Schmerzen in der Hand. Die Blechschäden summieren sich auf rund 28.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Ehringshausen: Edelstahlgeländer umgefahren -

Rund 2.000 Euro wird der Hausbesitzer für die Reparatur seines Geländers aufbringen müssen, nachdem ein flüchtiger Unfallfahrer dieses beschädigt hatte. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer am 21.05.2023 (Sonntag), zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Eisdiele in der Wetzlarer Straße gegen das Geländer fuhr und dabei auch ein Teil der Hauseingangstreppe beschädigte. Zeugen, die den Unfall beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen: Nach Rangierunfall geflohen -

Am Dienstabend der vergangenen Woche (23.05.2023) beschädigte der Fahrer eines 7,5 Tonners einen vor der Apotheke in der Stegwiese geparkten Fiat Doblo. Ein Zeuge beobachtete vor 18.00 Uhr, wie der weiße Klein-Lkw in Höhe der Apotheke rangierte und dabei rückwärts gegen den Fiat stieß. Der Laster war in München zugelassen - am Steuer saß ein etwa 60 Jahre alter Mann. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß noch beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem in München zugelassenen weißen Kleinlaster machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Kölschhausen: Planierraupe beschädigt -

Unbekannte Vandalen suchten die Baustelle auf der Landstraße zwischen Kölschhausen und Oberlemp auf. Die Täter brachen an einer Planierraupe die Antenne eines GPS-Empfängers ab. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 06.15 Uhr auf der Baustelle beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Wetzlar: Schüsse lösen Polizeieinsatz aus / Polizei sucht Zeugen -

Schüsse aus einer Pistole lösten heute in den frühen Morgenstunden einen Polizeieinsatz in der Silhöfer Straße aus. Gegen 01.45 Uhr vernahmen Anwohner zwei Schüsse und anschließend die Schreie von Männern und informierten sogleich die Polizei. Mehrere Streifen, darunter auch Zivilstreifen, machten sich umgehend auf den Weg. Die Polizisten trafen dort auf zwei Betrunkene. Die 45 und 50 Jahre alten Männer aus Wetzlar gaben an lautstark, gestritten zu haben. Während einer gegen eine Hauswand urinierte, habe plötzlich ein Mann laut geschrien und sie aufgefordert zu verschwinden und leise zu sein. Anschließend schoss er zweimal mit einer Pistole in die Luft. Danach lief der Schütze in eines der anliegenden Häuser - in welches, konnten die Betrunkenen nicht angeben. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung sowie wegen Verstöße gegen das Waffengesetz und sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall heute Nacht in der Silhöfer Straße beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Schützen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: E-Scooter an Tennisplätzen verschwunden -

An den Tennisplätzen "Im Bodenfeld" ließ ein Dieb am Mittwochnachmittag einen E-Scooter mitgehen. Der Besitzer hatte sein schwarzes Elektrokleinstfahrzeug der Marke "Xiaomi" mit Schlössern an dem Fahrradständer des Tennisclubs gesichert. Der Täter knackte die Schlösser und machte sich mit dem etwa 450 Euro teuren Gefährt aus dem Staub. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des Scooters nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Braunfels: Beim Rückwärtsfahren Kind übersehen und geflohen -

Viele aufmerksame Schutzengel hatte ein 5-jähriges Kind am Pfingstmontag. Der Junge war gegen 20.35 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Fürst-Ferdinand-Straße in Höhe der Einmündung zur Gartenstraße unterwegs. Aus dieser setzte ein Pkw rückwärts auf die Fürst-Ferdinand-Straße zurück. Die Fahrerin des Autos übersah den Jungen und prallte mit dem Heck gegen das Fahrrad. Das Kind stürzte und geriet mit den Beinen und der Hüfte unter das Heck des Fahrzeugs. Die Unfallfahrerin legte den Vorwärtsgang ein und fuhr auf der Fürst-Ferdinand-Straße in Richtung Europaplatz davon, ohne sich um den Kleinen zu kümmern. Der trug Abschürfungen an beiden Unterschenkeln davon - seine Eltern brachten ihn zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Zeugen versuchten vergeblich die Fahrerin zum Stoppen zu bringen. Sie fuhr altes bronze- / braunfarbenes Chrysler Voyager Modell - Vermutlich mit Mainzer Zulassung (MZ-Kennzeichen). Die Flüchtige saß alleine im Pkw, war nach Einschätzung der Zeugen ca. 40 Jahre alt und hatte schulterlange, braune Haare. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Unfalls und bittet um weitere Hinweise zur Unfallfahrerin oder deren Fahrzeug. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

