POL-LDK: Kleinflugzeug stürzt in Wetzlar ab

Dillenburg (ots) - Herborn- Taschendiebe in der Au Auch gestern Nachmittag (23.05.2023), gegen 15:05 Uhr, wurde eine Frau Opfer von Taschendieben. Im Einkaufsmarkt in der Unteren Au verwickelte eine Unbekannte die Seniorin in ein Gespräch über die ausliegenden Bademäntel. In dieser Zeit rempelte ein Mann den Einkaufswagen der Geschädigten an und lenkte sie ab. ...

