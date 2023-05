POL-LDK: + Steuergerät abgebaut + Langfinger im Aldi + Unfall auf der B253 + Reifen zerstochen + Lackschäden + Sekundenschlaf in Steinbrücken + Unter Drogeneinfluss unterwegs +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger-Seelbach: Stabilisator geklaut -

Das elektronische Steuergerät zur Niveauregulierung eines Anhängers rückte am Pfingstwochenende in den Fokus unbekannter Diebe. Der Lkw-Anhänger parkte zwischen Freitagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 10.00 Uhr in der Straße "Zum Haigerfeld". Die Täter durchtrennten die Zuleitung des Gerätes und bauten es ab. Der Wert der Elektronik liegt bei rund 4.000 Euro. Hinweise zu den Dieben nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Im Aldi bestohlen -

Im Aldi in der Konrad-Adenauer-Straße schlug am Samstagabend ein dreister Dieb zu. Zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr kaufte das betagte Opfer in dem Discounter ein. Ihre Einkaufstasche mit Geldbörse hatte sie an ihren Rollator gehangen. Während sie sich auf den Einkauf konzentrierte, stibitzte der Dieb den Geldbeutel aus der Tasche. Ihm fielen rund 150 Euro Bargeld sowie verschiedene Dokumente in die Hände. Zeugen, die den Täter im Markt beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Eschenburg - B 253: Ford touchiert Sattelzug -

Eine Leichtverletzte, zwei demolierte Pkw und ein beschädigter Lkw, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes gestern Nachmittag auf der Bundesstraße 253 bei Eiershausen. Gegen 15.10 Uhr war die 65-jährige Fahrerin eines Ford Tourneo von Simmersbach in Richtung Eiershausen unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet die Biedenköpferin in den Gegenverkehr und touchierte einen Sattelzug. Umherfliegende Fahrzeugteile prallten anschließend gegen einem dem Lkw folgenden Seat. Die Unfallfahrerin trug leichte Verletzungen davon. Der 28-jährige Brummifahrer aus Tadschikistan und die 35-jährige Seatfahrerin aus Angelburg blieben unverletzt. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden.

Eschenburg-Eibelshausen: Reifen zerstochen -

Unbekannte Vandalen vergriffen sich am Wochenende an den Reifen eines Anhängers. Zwischen Freitag, 26.05.2023 und Sonntag, 28.05.2023 parkte der silberfarbene Anhänger in der Eiershäuser Straße, in Höhe der Hausnummer 39. Die Täter stachen in beide rechte Reifen des Doppelachsers. Neue Reifen werden den Besitzer rund 200 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Hirzenhain: Hoher Lackschaden -

Auf rund 9.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem grauen Kia Ceed zurückließen. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack des Wagens. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagabend, gegen 22.00 Uhr und Sonntagmittag, gegen 12.00 Uhr auf dem Feldweg parallel der Emil-Schäfer-Straße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Eschenburg-Wissenbach: Ford zerkratzt -

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (24.05.2023), gegen 17.00 Uhr und Freitagnachmittag (26.05.2023), gegen 16.00 Uhr machten sich Unbekannte an einem schwarzen Ford zu schaffen. Der Wagen mit Aschaffenburger Zulassung (AB-Kennzeichen) stand in der Forsthausstraße auf dem Parkplatz einer Klinik. Die Täter zerkratzten den Lack und ließen einen Schaden von rund 1.500 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal - Steinbrücken: Gegen Haustreppe geprallt -

Auf der Ortsdurchfahrtsstraße in Steinbrücken verlor ein VW-Fahrer gestern Morgen die Kontrolle über seinen Wagen. Gegen 06.15 Uhr war der 21-Jährige in Richtung Ewersbach unterwegs. Vermutlich wegen eines Sekundenschlafes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Treppe eines Hauses. Von dort prallte der Tiguan ab und blieb fahruntüchtig auf der Straße stehen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des Dietzhölztalers und den weiteren Transport ins Krankenhaus. Sein Auto hat nur noch Schrottwert. Ein Abschleppunternehmen barg den Tiguan. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Durchfahrtsstraße bis ca. 07.50 Uhr voll gesperrt werden. Die Schäden am VW und der Treppe summieren sich auf rund 8.000 Euro.

Ehringshausen: Keine Zulassung, aber Drogen im Blut -

Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung, Verstößen gegen die Zulassungsvorschriften und das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen seiner Drogenfahrt kommen auf einen 55-jährigen Opelfahrer zu, den Herborner Polizisten heute in den frühen Morgenstunden kontrollierten. Der in Gießen lebende Opelfahrer wendete seinen Corsa auf einem Feldweg. Dieses Fahrmanöver fiel den Ordnungshüter auf und sie stoppten den Corsa. Der Fahrer fiel durch Konzentrations- und Reaktionstest, so dass die Polizisten davon ausgingen, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein entsprechender Schnelltest wies ihm die Einnahme auf THC nach. Die Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass diese gestohlen worden waren. Zudem besteht der Verdacht, dass der Opel nicht zugelassen ist. Der Drogenfahrer musste mit auf die Dienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Die Kennzeichen stellten die Polizisten sicher - der Wagen musste vor Ort stehen bleiben.

