POL-FR: Waldkirch: Ehrliche Finderin

Freiburg (ots)

Als besonders ehrlich erwies sich eine Marktbeschickerin des Waldkircher Wochenmarktes am Samstag. Bei ihr am Marktstand blieb ein Geldbeutel zurück, den sie zunächst zur Eigentumssicherung an sich nahm und nach Verkaufsschluss des Wochenmarktes der Polizei übergab.

Im Geldbeutel befanden sich deutlich mehr als 100 Euro Bargeld, Karten, und sonstige wichtige Dokumente.

Für die Polizei war es dann eine reine Routinearbeit den Geldbeutel der Eigentümerin zukommen zu lassen, die ihre Geldkarten bereits zur Sicherheit hat sperren lassen und über die Ehrlichkeit sehr erfreut war.

WKI/rb

