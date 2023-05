Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Mit Promille in Dillenburg und Herborn unterwegs + Reifen in Aßlar zerstochen + Seatfahrer übersieht Suzukifahrer +

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Mit Promille am Steuer -

Dillenburger Polizisten nahmen am Sonntagmorgen einen Promillefahrer aus dem Verkehr. Gegen 08.45 Uhr stoppten die Ordnungshüter den Vitofahrer auf der Bundesstraße 277. Da der 24-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ließen sie ihn pusten. Das Display des Testgerätes zeigte einen Wert von 1,74 Promille an. Der aus dem Kosovo stammende Promillefahrer hat in Deutschland keinen Wohnsitz und musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt setzte eine Sicherheitsleistung fest, die der 24-Jährige auf der Dienststelle hinterlegte. Sein Führerschein wurde sichergestellt, um einen entsprechenden Sperrvermerk anbringen zu lassen.

Herborn: Trunkenheitsfahrt -

Mit 1,66 Promille war ein Autofahrer am Freitagabend in Burg unterwegs. Gegen 17.55 Uhr fiel der Audifahrer einer Herborner Streife auf. Bei der Kontrolle bemerkten die Ordnungshüter die Alkoholfahne des 60-jährigen Fahrers und ließen ihn pusten. In der Folge musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Auf den in Herborn lebenden Promillefahrer kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit in Straßenverkehr zu.

Aßlar: In Reifen gestochen -

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigten Unbekannte Reifen eines in der Hermannsteiner Straße geparkten BMW. Zwischen 21.00 Uhr und 11.15 Uhr parkte der schwarze 1-er in Höhe der Hausnummer 34. Mit einem spitzen Gegenstand stachen die Täter auf der Beifahrerseite in die Flanken der beiden Reifen. Neue Pneus werden den Besitzer rund 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Solms-Oberbiel: Biker übersehen -

An der Kreuzung der Albshäuser Straße und der Straße "In der Au" prallte am Montagabend ein Pkw mit einem Motorradfahrer zusammen. Gegen 20.30 Uhr nahm der 24-jährige Fahrer eines Seat dem 16-jährigen Biker die Vorfahrt. Der Jugendliche konnte weder ausweichen, noch bremsen und prallte in den Leon. Der in Solms lebende Motorradfahrer trug eine Verletzung an einem Knöchel davon - eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung. Der ebenfalls in Solms lebende Unfallfahrer blieb unverletzt. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

