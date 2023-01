Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlicher Ladendieb kommt zweimal

Kaiserslautern (ots)

Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am Dienstag an den Tatort zurückgekehrt und wurde erkannt. Der Mann war am Vormittag in einem Drogeriemarkt in der Fackelstraße aufgefallen. Er stahl drei Parfümflacons und machte sich mit ihnen auf und davon. Die Filialleiterin erinnerte sich, dass sie den Verdächtigen schon einmal gesehen hatte. Er war bereits vor einigen Wochen in Zusammenhang mit einem Diebstahl aufgefallen. Gemeinsam mit der Polizei inspizierte sie die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera, und tatsächlich: Es handelte sich um ein und denselben Mann, einen 51-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Den Verdächtigen erwartet jetzt ein weiteres Ermittlungsverfahren. |erf

