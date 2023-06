Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Quadfahrer verletzt Pferd und Reiterin bei Steffenberg-Oberhörlen

Polizei bittet um Mithilfe

Dillenburg (ots)

Bereits am 30.05.2023 ereignete sich bei Steffenberg-Oberhörlen (Landkreis Marburg-Biedenkopf) eine Unfallflucht, zu der die Ermittler der Biedenköpfer Polizei um Mithilfe bitten.

Im Feld zwischen Oberhörlen und Gönnern fuhr ein Quadfahrer an einem an einer Trense geführten Pferd vorbei. Hierbei blieb die Maschine am Steigbügel des Sattels hängen und schleifte das Pferd einige Meter mit. In der Folge stürzte die 34-jährige Tierbesitzerin und verletzte sich. Zudem trug das Pferd eine Wunde davon, die von einem Tierarzt genäht werden musste. Nach dem Zeugenaufruf in der ersten Pressemeldung der Polizei, meldete sich der Spaziergänger mit dem Hund, der als wichtiger Zeuge gesucht wurde. Dieser gab an, öfter in dem Bereich spazieren zu gehen und dass ihm der Unbekannte bereits mehrfach mit dem schwarzen Quad negativ aufgefallen sei. Der Fahrer trage immer einen schwarzen Helm und benutze offensichtlich regelmäßig den Verbindungsweg von Oberhörlen nach Gönnern, so der Zeuge. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass der gesuchte Quadfahrer im Lahn-Dill-Kreis wohnt bzw. dort arbeitet.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und fragt:

- Wer kann Angaben zu dem schwarzen Quad oder dessen Fahrer machen? - Wem ist der Quadfahrer bekannt, der regelmäßig auf dem Verbindungsweg zwischen Oberhörlen und Gönnern unterwegs ist?

Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeistation Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

