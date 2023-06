Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nummer 154 vom 04.06.2023

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle

Wegberg, Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Motorradfahrern

Am Samstag, 03.06.2023, um 14:18 Uhr, ereignete sich, in Wegberg, auf dem Grenzlandring ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 58-jähriger Motorradfahrer befuhr, in einer Gruppe von insgesamt vier Motorradfahrern, den Grenzlandring, von Uevekhoven kommend, in Richtung Klinkum. In Höhe der Straße Mühltalweg, musste die Gruppe verkehrsbedingt anhalten. Beim Bremsvorgang kam der Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Hierbei verletzte sich der Fahrer am rechten Bein. Seine 56-jährige Sozia verletzte sich durch den Sturz am rechten Knie. Beide Personen wurden zwecks weiterer Behandlung örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Grenzlandring, im Bereich der Unfallstelle, für beide Fahrtrichtungen, gesperrt. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr Wegberg beseitigt.

Straftaten

Hückelhoven-Schaufenberg- versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Unbekannte versuchten, am Samstag, 03.06.2023, im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 12:20 Uhr, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses, an der Jägerstraße in Schaufenberg einzudringen. Es wurde versucht die Wohnungseingangstür aufzuhebeln. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Sachbearbeitung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell