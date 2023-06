POL-HS: Polizeibericht Nr. 153/23 vom 03.06.2023

Hückelhoven-Schaufenberg (ots) - Am Donnerstag (01. Juni) gelang es Betrügern, eine Frau dazu zu bewegen, ihnen Geld zu überweisen. Die 64-Jährige erhielt auf ihr Handy eine SMS einer ihr unbekannten Mobilfunknummer. In dieser Kurznachricht gaben sich die Betrüger als die Tochter der Frau aus und baten um finanzielle Hilfe. Die Schaufenbergerin überwies daraufhin in zwei Überweisungen einen mittleren vierstelligen ...

mehr