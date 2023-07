Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht der Nötigung im Straßenverkehr - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 16.07.2023, gegen 14.00 Uhr, soll ein unbekannter Fahrer eines silbernen Opel einen 65-jährigen Mann, welcher in einem blauen Skoda unterwegs war, in der Brombacher Straße genötigt und beleidigt haben. Der 65-Jährige sei regelkonform gefahren, als nach der Tankstelle der Fahrer eines hinter ihm fahrenden Opels gehupt und aufgeblendet habe. Auf Höhe des Friedhofes sei der 65-Jährige vom Opelfahrer überholt worden. Dabei habe der Opelfahrer dem 65-Jährigen einen ausgestreckten Mittelfinger gezeigt. Auch sei der 65-Jährige von dem Opelfahrer beleidigt worden. In Höhe des Friedhofweges, bei der dortigen Fußgängerampel, soll der Opelfahrer den 65-Jährigen bis zum Stillstand ausgebremst haben. Der Opelfahrer sei ausgestiegen und an den Pkw des 65-Jährigen herangetreten, welcher ebenfalls aus seinem Pkw ausstieg. Der 65-Jährige sei abermals beleidigt worden. Beide stiegen wieder in ihre Fahrzeuge und setzten die Weiterfahrt auf der Brombacher Straße / Belchenstraße fort. Bevor der Opelfahrer in die Wallbrunnstraße einbog soll er den 65-Jährigen mehrfach ausgebremst und mit dem ausgestreckten Mittelfinger beleidigt haben. Gemäß dem 65-Jährigen dürften einige Zeugen den Vorfall mitbekommen haben. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, in Verbindung zu setzen. Der unbekannte Opelfahrer soll zwischen 45 und 55 Jahre alt sein, habe eine schmächtige Statur und blonde Haare.

